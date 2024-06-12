بينهم طالب عبد الله.. إسرائيل تغتال 4 من قادة حزب الله في لبنان (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - اغتال الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم قيادي بارز، في غارة على بلدة "جويا" قضاء "صور" في جنوب لبنان.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف إسرائيل بلدة "جويا" التي تبعد 25 كيلومترًا عن الحدود، منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان تزامنًا مع شن إسرائيل حربها على غزة.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلًا مجاورًا لمنزل النائب عن "حزب الله" حسين جشي، شهد اجتماعًا لعدد من قادة الصف الأول في "حزب الله".

وذكرت مصادر لبنانية أن القيادي البارز يدعى طالب عبدالله "أبوطالب" من "عدشيت"، وهو قائد ما تسمى وحدة "النصر" في "حزب الله".

حزب الله ينعى القيادي في صفوفه طالب سامي عبد الله الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية على جويا جنوبي لبنان