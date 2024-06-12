نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي في حماس: ردنا على المقترح الأميركي يتسم "بالمسؤولية والجدية والإيجابية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد قيادي في حماس، أنّ رد الحركة والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير بخصوص الهدنة يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف القيادي، أن الرد ينسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني ويفتح الطريق واسعا للتوصل لاتفاق، مشددًا على أن تحريض الإعلام الإسرائيلي على ردنا مؤشر على محاولات التهرب من استحقاقات الاتفاق.