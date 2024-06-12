العالم اليوم - تحقيق أممي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 10:21 صباحاً - خلص تحقيق للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية التي بدأتها في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي.

واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية "مثل الإبادة" في غزة. كما خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس، ارتكبا جرائم حرب خلال الشهور الأولى من الصراع بينهما. واتهمت لجنة التحقيق الأممية أيضا إسرائيل و7 "مجموعات فلسطينية مسلحة" بارتكاب جرائم الحرب.

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