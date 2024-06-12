نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يهنئ الشعب الروسي بمناسبة "يوم روسيا" ويؤكد أن المواطنين متحدين بوطنيتهم ومسؤوليتهم عن مصير البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي بمناسبة "يوم روسيا".

وأكد الرئيس الروسي، أن المواطنين متحدين بوطنيتهم ومسؤوليتهم عن مصير البلاد، فقا لوسائل إعلامية.

ويحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني منذ إعلان أول مؤتمر لنواب الشعب في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية سيادة الدولة في مثل هذا اليوم عام 1990.

