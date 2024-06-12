العالم اليوم - بالفيديو.. صاروخ إسكندر الروسي يدمر بطارية أس 300 أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. صاروخ إسكندر الروسي يدمر بطارية أس 300 أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 02:18 مساءً - شن الجيش الروسي قصفا صاروخيا استهدف بطارية "أس 300" أوكرانية للدفاع الجوي في منطقة ميرغورد في مقاطعة بولتافا، وأعقاب ذلك بقصف لمطار عسكرية أوكراني في المنطقة ذاتها حيث أصاب طائرة من طراز "سو-27"، وفق تقارير.

ووفقا لفيديو حول استهداف بطارية الدفاع الجوي، يبدو أنه تم تدمير الطاقم بأكمله حيث شوهد انطلاق صاروخ من المنظومة وانفجاره بعد لحظات من إصابة البطارية.

وبحسب تقارير استخبارية روسية، فقد حققت الضربة الصاروخية إصابة مباشرة.

يشار إلى أن مقاطعة بولتافا الأوكرانية هي مقر فرقة الطيران 831 الأوكرانية.

وخلال الليل، شنت القوات الجوية الروسية هجومًا صاروخيًا واسع النطاق على أوكرانيا، شمل أيضا قصفا مباشرا للعاصمة كييف.

وقالت السلطات المحلية الأوكرانية إن روسيا شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء مما تسبب في نشوب حريق بمنشأة صناعية وإلحاق أضرار بمنازل وإصابة عدد من الأشخاص في 6 مناطق.

وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط 5 من أصل 6 صواريخ و24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف عبر تطبيق تلغرام للتراسل إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة.

وأفاد حاكم منطقة كييف بأن حطام الأسلحة تسبب في إلحاق أضرار بمنشأة صناعية في المنطقة وأدى إلى نشوب حريق.

وعلى الصعيد الميداني، حققت القوات الروسية تقدما كبيرا غربي مدينة أفدييفكا، في مقاطعة دونيتسك، وخصوصا في مدينة تشاسيف يار، حيث سيطرت القوات الروسية على مبنيين سكنيين متعددي الطوابق في منطقة القناة.

ووفقا لتقارير، تدور حاليا معارك عنيفة في الشارع الأخير بالمنطقة الصغيرة، وهي المنطقة الواقعة شرقي قناة دونيتسك.

وبالقرب من بيلوغوريفكا في مقاطعة لوغانسك، استولي الجيش الروسي على "مقلع الطباشير"، وهو موقع عسكري استراتيجي سيتيح للقوات الروسية التحرك أكثر نحو مدينة سيفرسك، الاستراتيجية.

كذلك استهدفت القوات الجوية الروسية عدة مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا.

واشار سكان محليون إلى أن الضربات الروسية استهدفت منطقة نوفوموسكوفسك، الواقعة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تدمير مصنع للأنابيب، يستخدم في إصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية.