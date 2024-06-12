العالم اليوم - ذكاء اصطناعي وتقنيات متقدمة.. استعدادات سعودية ضخمة للحج

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 02:18 مساءً - مع وصول نحو مليون حاج إلى الأراضي السعودية حتى الآن، تتأهب البلاد لموسم قد يكون قياسياً من حيث أعداد الحجاج أو التجهيزات أو حجم المشروعات الخدمية في موسم الحج لعام 2024.

وتشير كافة الاستعدادات إلى أن المملكة تتعهد بتقديم خدمات غير مسبوقة خلال موسم الحج الحالي. إذ يعد هذا الموسم من أكثر المواسم التي شهدت تطوراً كبيراً في استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تحسين تجربة الحجاج وضمان سلامتهم وسهولة أداء المناسك.

ونجحت السعودية بالفترة الأخيرة في توظيف مجموعة كبيرة من التقنيات والبرامج المبتكرة، التي أحدثت نقلة نوعية في إدارة هذا الحدث الديني العالمي، الذي يتوافد خلاله ملايين المسلمين من كل حدب وصوب على المملكة.

أحدث الوسائل المستخدمة لتسهيل الحج

يمثل موسم الحج للعام الحالي خطوة كبيرة نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في مناسك الحج، ما يُبرز القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، لتحسين تجربة الحجاج وضمان سلامتهم وراحتهم. وهنا نستعرض أبرز وسائيل الذكاء الاصطناعي المستخدمة في موسم الحج لهذا العام:

الروبوتات الذكية:

يتم نشر روبوتات ذكية في الحرم والمناطق المحيطة لتوجيه الحجاج والإجابة على استفساراتهم وتقديم الإرسادات اللازمة بلغات عدة.

تحليل البيانات الضخمة:

يتم تحليل بيانات الحشود عبر الذكاء الاصطناعي لتوجيه كرحة الحجاج، ومنع التكدس في نقاط معينة، الأمر الذي يسهم في تقليل المخاطر.

أنظمة التعرف على الوجوه:

يتم تركيب كاميرات ذكية تعتمد على تقنيات التعرف على الوجوه لتعزيز الأمن، ومراقبة الأماكن العامة، ومنع أي نشاطات مشبوهة.

التاكسي الطائر:

المركبات الكهربائية تعتمد على تقنية الإقلاع والهبوط العمودي، وتساهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين تجربة النقل.

الطائرات بدون طيار:

سيتم استخدامها لأغراض طبية، مثل نقل وحدات الدم، والعينات المخبرية بين المستشفيات، مما يعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة الطبية.

صحة وسلامة الحجاج.. أولوية كبرى

وتأتي صحة الحجاج في مقدمة الأولويات خلال أداء مناسك الحج خاصة وأن موسم الحج يأتي في فصل الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وأيضا اكتظاظ ملايين المسلمين في وقت واحد ومحدد من عيد الأضحى المبارك، مما قد ينجم عنه من التعب وانتشار الأمراض مالم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لذلك.

ويشكل الإرهاق أحد أكثر العوامل التي تجهد الحاج ، مما قد يضعف مناعته ويساهم في تعرضه للكثير من الأمراض ، لذلك يجب على كل حاج مراعاة صحته البدنية والنفسية، والاستعداد جيدا لأداء هذه الفريضة من دون أن يتعرض لأي خطرومضاعفات صحية.

وفي حديثه لبرماج الصباح على دوت الخليج، يقول المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي، الدكتور عبد الرحمن حمودة:

تساهم المنظومة الصحية في المملكة العربية السعودية بجهود كبيرة ومتميزة تحت الإشراف المباشر من وزير الصحة، إذ قدّمت القطاعات الصحية مجموعة واسعة من الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في المدينة المنورة.

قدمت مستشفيات المدينة المنورة، ممثلة بتجمع المدينة المنورة الصحي، باقة واسعة من الخدمات للحجاج الذين وصلوا إلى المدينة.

تم تنظيم حملات إعلامية وتوعوية ميدانية شملت مواضيع ذات صلة بالحج مثل الإجهاد الحراري، وضربات الشمس والجفاف والتسمم الغذائي وغيرها.

يتألف التجمع الصحي في المدينة من أكثر من 18 مستشفى ومركز صحي دائم أو موسمي خلال فترة الحج.

نصائح طبية

ومن جهته، يقول استشاري الجهاز الهضمي البروفيسور عبدالرحمن أحمد عمر:

أولت الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً بصحة حجاج بيت الله الحرام، حيث قامت بتعزيز هذه الجهود عبر كافة القطاعات بشكل عام، والقطاع الصحي على وجه الخصوص، كما وضعت مجموعة من الإرشادات الصحية لضمان سلامة الحجاج.

قبل السفر لأداء فريضة الحج، يجب على الحاج اتخاذ عدة إجراءات مهمة منها:

- أولا: ينبغي تلقي التطعيمات اللازمة وزيارة الطبيب لضمان الحصول على الأدوية المعتادة والاستشارات الطبية المطلوبة بوقت كافٍ قبل المغادرة.

- ثانياً: يتعين التحضير الجيد للسفر والذي يشمل تجهيز الأمور الشخصية الضرورية مسبقا.

- ثالثا: من المهم جداً أن يأخذ الحاج جميع أدويته بكمية تكفي لفترة الحج وما بعدها (من ثلاثة أيام إلى أسبوعين) تحسبًا لأي تأخير غير متوقع.

- رابعاً: يجب التأكيد على أن يستمر الحاج في تناول أدويته وفق المواعيد المحددة دون انقطاع طوال فترة أداء المناسك.