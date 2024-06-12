العالم اليوم - أبرز قتلى قادة حزب الله منذ 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر أبرز قتلى قادة حزب الله منذ 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 02:18 مساءً - أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قتل طالب عبدالله، القيادي الكبير في حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى 3 مقاتلين آخرين من الجماعة في غارة على مركز للقيادة والتحكم في جنوب شرق لبنان.

وردا على مقتل عبدالله، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل في تصعيد كبير للصراع الذي شهد تبادلا شبه يومي لإطلاق النار بينهما منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر، أعلن حزب الله مقتل 334 عنصرا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 320 عنصرا.

ومن أبرز القادة الذين قتلوا منذ ذلك الوقت:

إسماعيل يوسف باز: قائد القطاع الساحلي لحزب الله.

محمد حسين مصطفى شحوري: قائد وحدة الصواريخ في القطاع الغربي لقوة الرضوان.

علي أحمد حسين: قائد منطقة حجير التابعة لقوة الرضوان.

علي عبد الحسن نعيم: نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله.

علي محمد الدبس: قائد مركزي في قوة الرضوان.

حسن محمود صالح: قائد الهجوم في منطقة جبل دوف.

محمد علوية: قائد منطقة مارون الراس.

حسن حسين سلامي: قيادي في وحدة ناصر.

وسام الطويل: قائد قوة الرضوان التابعة للحزب.

علي حسين برجي: قائد منطقة جنوب لبنان من الوحدة الجوية للحزب.

حسين يزبك: القائد المحلي في الناقورة.

عباس محمد رعد: قيادي في قوة الرضوان ونجل رئيس كتلة حزب الله النيابية.