نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملياردير أسترالي يقترح بناء بوابات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مقترح الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مؤسس مؤسسة "مينديرو" الخيرية، لبناء نظام بوابة آمنة على الحدود بين إسرائيل وغزة.

يهدف النظام إلى تسليم 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية يوميًا إلى الفلسطينيين.

تفاصيل الاقتراح



قدم فورست الاقتراح في قمة طارئة حول غزة في الأردن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتعهد فورست بتقديم 5 ملايين دولار لتحسين الممر البري الإنساني الأردني من خلال بناء مستودعات تخزين لتمكين مرور المزيد من المساعدات إلى غزة، وأكد فورست نيته تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين.

خطة تنفيذ المشروع



وفقًا لفيديو نشرته "مينديرو"، تتضمن الخطة بناء بوابات آمنة في ثلاث نقاط على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، والتي يمكن أن تكون جاهزة للعمل في غضون ثلاثة أسابيع إذا وافقت إسرائيل.

وأوضح فورست أن المشروع تم تطويره بالتشاور مع إسرائيل والمجتمعات الفلسطينية على مدار الشهرين الماضيين.

آلية عمل "SafeGates"



المشروع يشمل تركيب ثلاث نقاط وصول تتم مراقبتها عن بعد على الحدود، لإجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد للشاحنات التي تقوم بتوصيل المساعدات.

ستكون البوابات تحت إشراف طرف ثالث يمتلك قدرات مراقبة عن بعد، ومعدات مسح، وتحديد ساعات عمل البوابات. فورست أكد أن الخطة لا تتطلب أي تكلفة من إسرائيل وتحترم "الخطوط الحمراء".

توزيع المساعدات



على الجانب الفلسطيني، سيتم التعاون مع الوكالات والشركات المحلية، بالإضافة إلى مجموعات المجتمع الفلسطيني لتوزيع المساعدات داخل غزة.

يوضح فيديو النظام أن الشاحنات ستخضع لفحص ثلاثي الأبعاد عند دخولها مجمعًا آمنًا.

بعد الفحص، يغادر السائق الإسرائيلي، ويدخل سائق فلسطيني من الجانب الآخر لإيصال المساعدات إلى القطاع.

أهداف النظام الأمني



يهدف النظام إلى منع الوصول غير المصرح به إلى المركبات، مما يخفف المخاوف من أن تسليم المساعدات قد يوفر فرصة للمهاجمين المحتملين لعبور الحدود. مرور المساعدات إلى غزة أصبح معطلًا بسبب عمليات التفتيش الإسرائيلية والإغلاق المؤقت لنقاط الوصول، مما يجعل هذه البوابات الآمنة خطوة حيوية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.