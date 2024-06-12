العالم اليوم - اليوم 250 للحرب.. ارتفاع عدد القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 37202

انتم الان تتابعون خبر اليوم 250 للحرب.. ارتفاع عدد القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 37202 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 04:21 مساءً - ارتفعت حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة، في يومها الـ250، إلى 37202 وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليوم، إنه خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر بلغ عدد الضحايا 37202 قتيلا 84932 جريحا.

وقبل ذلك بقليل اليوم الأربعاء، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً لعائلة "عزام" في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ولا يزال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

في الأثناء، حذرت المنظومة الطبية من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة عن العمل، نتيجة عدم توفر الوقود.

وأوضحت، أن ذلك سيُعرّض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات للتلف، لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.

وناشدت كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية ضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

وأشارت إلى أن خدمات غسيل الكلى في محافظة غزة مهددة بالتوقف أيضا، نتيجة عدم توفر الوقود، إضافة إلى توقف سيارات الإسعاف المتبقية عن العمل.