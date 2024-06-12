العالم اليوم - حريق "المنقف".. التحفظ على كويتي ومصري في إطار التحقيقات

انتم الان تتابعون خبر حريق "المنقف".. التحفظ على كويتي ومصري في إطار التحقيقات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 04:21 مساءً - أمر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، الأربعاء، باعتقال مالك وحارس مبنى الذي شهد حريقا اليوم، مشددا على عدم خروجهم من الجنائية إلا بعلمه حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

أمر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، الأربعاء، باعتقال مالك وحارس مبنى الذي شهد حريقا اليوم، مشددا على عدم خروجهم من الجنائية إلا بعلمه حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأضاف الوزير أثناء زيارته للموقع، أن السلطات تعتزم معالجة "مسألة اكتظاظ العمالة" للوقوف عل "المخالفات التي ارتكبت هنا" والتعامل مع مالك العقار الذي يتجاوز عدد قاطنيه 196 شخصا.

كما وجه وزير الداخلية الكويتي، بالتعامل مع مخالفات العقارات اعتبارا من يوم غد دون إنذارات مسبقة.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية أن مالك المبنى يحمل الجنسية الكويتية، فيما ينحدر الحارس من مصر.

عشرات الضحايا

وذكرت تقارير أن عشرات العمال كانوا يقيمون في المبنى الواقع بمنطقة المنقف جنوبي الكويت، دون الكشف عن جنسياتهم.

وقال مدير إدارة تحقيقات الحوادث في قوة الإطفاء العقيد حسن الموسوي، إن هناك عشرات الضحايا وإن العدد النهائي للقتلى مرشح للارتفاع.

وأكد مراسل "دوت الخليج" ووسائل إعلام كويتية، ارتفاع عدد القتلى جراء حريق في بناية بمنطقة المنقف، جنوبي الكويت، إلى 43 حالة وفاة، و48 إصابة، بعضها بحال الخطر.