نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بلينكن: واشنطن ستطرح مقترحاتها بشأن اليوم التالي في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلينكن: واشنطن ستطرح مقترحاتها بشأن اليوم التالي في غزة.. أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عقب وصوله الدوحة، أن واشنطن ستطرح مقترحاتها بشأن اليوم التالي في غزة، مضيفًا أن حماس لا يمكنها ولن يسمح لها بتقرير مصير المنطقة.

وتابع أن بعض التعديلات المقترحة من حماس مختلفة عن المواقف المقبولة سابقا بعدما اقترحت عدة تعديلات على خطة بايدن، قائلًا إن بعض التعديلات المقترحة من حماس قابلة للتطبيق لكن بعضها غير قابل للتنفيذ.

قطر توجه رسالة مهمة لـ إسرائيل وحماس: كل يوم إضافي يمثل خسارة جديدة في أرواح المدنيين

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إلى أن الرسالة التي لا بد أن تصل للجميع بأن كل يوم إضافي يمثل خسارة جديدة في أرواح المدنيين، مطالبًا بضرورة تقديم الطرفان "إسرائيل وحماس" تنازلات للتوصل إلى اتفاق وملتزمون بجسر الهوة بينهما.

بمجهودات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلًا: إننا نقدر جهود الرئيس بايدن للتوصل إلى هذا المقترح الذي يقرب وجهات نظر الطرفين، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس سينقذ المنطقة من الانفجار.

وزير الخارجية الأمريكي يصل قطر بعد رد حماس على مقترح التهدئة (تفاصيل)

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قطر، الوسيط الرئيسي، لإجراء محادثات في وقت قدمت حركة حماس ردها على اقتراح قادته واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة.

وسيلتقي بلينكن، الذي يقوم بجولة تشمل أربع دول في الشرق الأوسط لدفع حماس لقبول اقتراح هدنة، بالقيادة العليا في قطر التي نقلت رسائل إلى حركة حماس.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في الدوحة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراءه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر.

ويتوجه بلينكن في وقت لاحق الأربعاء إلى إيطاليا للانضمام إلى بايدن في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

تعديلات على الخطة بايدن

واقترحت حماس في وقت متأخر من الثلاثاء تعديلات ردا على الخطة التي قدمها الرئيس جو بايدن في 31 مايو، تشمل جدولا زمنيا لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، وفقا لمصدر مطلع على المحادثات.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "تدرس" الرد الرسمي لحماس.

وتنص خطة بايدن في المرحلة الأولى على وقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع والإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و"انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة".

مسعى أمريكي لإنهاء الحرب

ويسعى بايدن إلى إنهاء الحرب التي تسببت بخسائر فادحة في صفوف المدنيين وقلبت أجزاء من القاعدة الانتخابية في حزبه الديموقراطي ضده قبل أشهر من الانتخابات.

وأكد بلينكن الثلاثاء أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو "أعاد تأكيد التزامه" بخطة وقف إطلاق النار رغم أن حكومته التي تضم أعضاء من اليمين المتطرف، لم تؤيدها رسميا.

وأضاف "ننتظر الرد من حماس"، في إشارة إلى أن حركة حماس تنتظر تعليمات رئيس مكتبها السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار.

وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب "هل ينتظرون شخصا قد يكون الآن في أمان أو مدفونا، لا أعرف، على عمق 10 طوابق تحت الأرض في مكان ما في غزة، في حين أن الناس الذين يقول إنه يمثلهم ما زالوا يعانون في تبادل إطلاق النار الذي كان هو نفسه وراءه".

وتقول إسرائيل إن السنوار هو العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1194 شخصا غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37164 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.