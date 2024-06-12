نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية الكويتية تعلن ارتفاع عدد وفيات حريق المنقف إلى 49 شخصًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الحريق الذي وقع في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، فجر اليوم الأربعاء، إلى 49 شخصًا.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات وقعت جراء حريق بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي.

وقال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان صباح اليوم إن "عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 شخصا، وإنه تم نقل 15 مصابا إلى المستشفيات توفي منهم 4 أشخاص".

من جهته، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب لصحيفة "الراي" الكويتية أن "الإحصائية الأولية في شأن حريق المنقف تشير إلى وفاة عدد من الأشخاص وعدد من الإصابات في الحريق".

وقال إن "الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، حيث تلقت الإطفاء بلاغا عنه في الرابعة والثلث فجرا، وتمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي".

وأضاف أن "غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة".

وتتعامل الجهات المختصة مع عشرات حالات الوفيات والإصابات بسبب حريق في عمارة في منطقة المنقف.

وأفادت مصادر لـ "الراي" أن "عددا من مراكز الإطفاء تتعامل مع الحادث فيما تستقبل المستشفيات الحالات التي يتم نقلها من الموقع".

وأعلنت وزارة الصحة تعاملها وتقديمها للرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة جراء الحريق بإصابات متفرقة، منها إصابات بليغة، و4 حالات وصلت متوفية.

وذكرت أن المصابين توزعوا على عدة مستشفيات في البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة "تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات المعنية والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية".

من جتهتا أفادت "قوة الإطفاء" بأن "البناء الذي حدث فيه الحريق مكون من 6 طوابق، ويعود الحريق إلى سوء تخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من سلندرات الغاز".