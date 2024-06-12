نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 37،202 شهيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37،202 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ250 على غزة: "إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و100 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37،202 شهيد و84،932 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.