وزير الخارجية الأمريكى: حان الوقت لوقف المساومات وبدء الهدنة فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 06:35 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستطرح في الأسابيع القادمة أفكارًا لكيفية الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 12 يوما للحصول على رد لحماس على الصفقة، محذرا: وكلما طال الوقت زادت معاناة الناس".

أضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفى مع نظيره القطري في الدوحة، على كل الدول بما فيها إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، وقد حان الوقت لوقف المساومات وبدء الهدنة في غزة.

حمل بلينكن حركة حماس تبعات الحرب قائلا: "إسرائيل قبلت مقترحنا دون تعديلات، وإذا استمرت حماس في الرفض سيكون عليها تحمل تبعات الحرب التي بدأتها".