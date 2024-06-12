العالم اليوم - أسعار الذهب ترتفع بعد بيانات توضح تباطؤ التضخم بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 07:25 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة، الأربعاء، بعد تقرير أفاد بانحسار التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في خفض معدلات الفائدة هذا العام بينما يترقب المستثمرون صدور أحدث تصريحات للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن السياسة النقدية وتوقعاته الاقتصادية.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب واحدا بالمئة إلى مستوى 2338.59 دولارا للأونصة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2335.50 دولار.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري في مايو وخالف التوقعات بزيادته 0.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي 0.2 بالمئة وخالف توقعات خبراء الاقتصاد بأن يرتفع 0.3 بالمئة.

وخلال 12 شهرا حتى مايو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.3 بالمئة بعد صعوده 3.4 بالمئة في أبريل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر 3.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو.

وانخفض مؤشر الدولار 0.7 بالمئة، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أول أبريل.

ورفع المتداولون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، أو نصفا بالمئة، بحلول نهاية العام من 40 نقطة أساس قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

وقالت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إن الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر زادت إلى نحو 70 بالمئة من 54 بالمئة تقريبا قبل صدور البيانات.

وينصب التركيز الآن على بيان البنك المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية وتوقعاته الاقتصادية الفصلية المحدثة الذي سيصدر في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وسيعقد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمرا صحفيا في الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 30.19 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 2.2 إلى 972.60 دولار، وربح البلاديوم 4.8 بالمئة ليصل إلى 926.25 دولار.