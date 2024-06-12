نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك محمد السادس يبعث تهنئة لبوتين بمناسبة يوم روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا.

وقال الملك محمد السادس في برقية التهنئة: "بمناسبة احتفال روسيا الاتحادية الصديقة بعيدها الوطني أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي بأحر التهاني، مشفوعة بأخلص التمنيات للشعب الروسي بموصول التقدم والازدهار".

وأكد حرص المملكة على "مواصلة العمل سويا من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون الثنائي البناء القائمة بين بلدينا، بما يوطد الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".

وتحتفل روسيا يوم 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني منذ إعلان أول مؤتمر لنواب الشعب في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية سيادة الدولة في مثل هذا اليوم عام 1990.

وتلقى الرئيس الروسي يوم الأربعاء تهاني قادة وزعماء دول عربية وأوروبية وآسيوية بمناسبة "يوم روسيا".