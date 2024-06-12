نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرهان: التمرد لا قبيلة له وما حدث من تخطيط أسرة آل دقلو للاستيلاء على السلطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، أن التمرد لا قبيلة له وأن ما حدث هو من تخطيط أسرة آل دقلو للاستيلاء على السلطة.

وأوضح البرهان، في حديث له اليوم، أن الرزيقات ليسوا جميعهم لديهم علاقة بالتمرد.

وأشار إلى أن هذه الحرب شخصية خطط لها حميدتي وشقيقه عبد الرحيم للاستيلاء على السلطة بمعاونة عملاء من الداخل والخارج.

ولفت قائد الجيش السوداني، إلى أن هناك جهات تريد تفكيك السودان ونهب موارده وإضعاف القوات المسلحة وإنهاكها من خلال هذه الحرب