نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الروسي يجتمع بثلاث وزراء مصريين لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو آفاق مواصلة تعزيز العلاقات الروسية المصرية مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار والدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش حفلة الاستقبال بمناسبة عيد روسيا الوطني.

أكد سفير روسيا بالقاهرة السفير جيورجي بوريسينكو، تطور العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، معربا عن سعادة بلاده بانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس".

وقال بوريسينكو - في كلمته اليوم الأربعاء، التي ألقاها خلال الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا - إن بلاده، بصفتها رئيسة مجموعة البريكس هذا العام، تقدم المساعدة للقاهرة من أجل مشاركتها الواسعة في الأنشطة المشتركة.