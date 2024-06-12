العالم اليوم - مقتل أكثر من 80 شخصا في حادث قارب بغرب الكونغو

انتم الان تتابعون خبر مقتل أكثر من 80 شخصا في حادث قارب بغرب الكونغو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 09:24 مساءً - قالت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء، إن أكثر من 80 شخصا لاقوا حتفهم في حادث قارب بنهر كوا في منطقة ماي ندومبي.

وتشيع حوادث القوارب المميتة في مياه الكونغو حيث يتم تحميل السفن بما يتجاوز طاقتها بشكل متكرر. ولدى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قليل من الطرق المرصوفة عبر أراضيها الشاسعة وغاباتها،ولذلك ينتشر السفر عبر الأنهار.

وقالت الرئاسة على منصة إكس "رئيس الجمهورية يطالب بإجراء تحقيق في الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المؤسف لمنع تكرار مثل هذه الكارثة مستقبلا".

وقالت ريتا بولا دولا، حاكمة منطقة ماي ندومبي، لرويترز إنالحادث ناتج عن الإبحار ليلا، موضحة أن التحقيقات مستمرة.