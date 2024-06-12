البيت الأبيض: نراجع رد حماس وسنعمل مع مصر وقطر لسد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 09:31 مساءً - أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، أن واشنطن تراجع رد حركة حماس، على مقترح وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات بشأن المقترح.

وقال سوليفان - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إن بعض التعديلات التي اقترحتها "حماس" طفيفة ومتوقعة وبعضها يختلف جوهريا عما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن واشنطن تهدف لإتمام مقترح وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين، مشددا على أن وقت "المساومات قد انتهى".