نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الروسي بالقاهرة يعرب عن سعادة بلاده بانضمام مصر للبريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سفير روسيا بالقاهرة السفير جيورجي بوريسينكو، تطور العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، معربا عن سعادة بلاده بانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس".

وقال بوريسينكو - في كلمته اليوم الأربعاء، التي ألقاها خلال الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا - إن بلاده، بصفتها رئيسة مجموعة البريكس هذا العام، تقدم المساعدة للقاهرة من أجل مشاركتها الواسعة في الأنشطة المشتركة.

وأوضح أن روسيا تسعى إلى إنشاء نظام العلاقات الدولية أكثر توازنا وعدالة، ويتجلي ذلك، على وجه الخصوص، في تعزيز مكانة مجموعة البريكس، التي تعد نموذجا أوليا للتفاعل البناء بين أقطاب النفوذ الجديدة.

ووجه السفير الروسي، الشكر لمصر على مساعدتها الكبيرة في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة. واستعرض علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها الزراعة والسياحة، قائلا" يزور مصر ملايين السياح الروس للتمتع بالبحر الدافئ والشمس المشرقة، بالإضافة إلى الآثار التاريخية غير المسبوقة والضيافة المصرية المشهورة".

وقال السفير الروسي "بمناسبة العيد الوطني أتمنى لشركائنا في مصر والدول الأخرى النجاحات في جميع المساعي والرفاهية". واضاف "أنا على يقين من أننا سنتغلب على كل الشاكل بالجهود المشتركة وسنجعل الحياة على كوكب الأرض أفضل".