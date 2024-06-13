العالم اليوم - جماعة الحوثي تعلن استهداف السفينة توتور في البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 12:24 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء عن استهدافها السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بسبب ما قالت إنه "انتهاك لقرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية".

وقال يحيى السريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن العملية “أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق". وأضاف أن السفينة (توتور) قد تم استهدافها لأنها كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. كما أعلن عن تنفيذ جماعة الحوثي عمليتين عسكريتين مع فصائل عراقية أصابت خلالهما هدفين في أسدود حيفا بإسرائيل. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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