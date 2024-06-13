العالم اليوم - ولي العهد السعودي يعتذر عن حضور قمة مجموعة السبع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 12:24 صباحاً - بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتذاراً لرئيسة وزراء إيطاليا لعدم المشاركة في قمة السبع، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت (واس) أن "الأمير محمد بن سلمان بعث برقية شكر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على الدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في إيطاليا 14 يونيو".

وتضمنت الرسالة اعتذار ولي العهد عن عدم تمكنه من المشاركة، لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين.