العالم اليوم - بايدن يصل إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة الـ 7

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 01:21 صباحاً - وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيطاليا، يوم الأربعاء، للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد في بوليا وسيطغى على محادثاتها ملفا دعم أوكرانيا في الحرب التي تخوضها ضد الهجوم الروسي وسبل التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وهبطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في مطار برينديزي حيث استقلّ بايدن المروحية الرئاسية "مارين وان" في رحلة قصيرة إلى بورغو إغنازيا، المنتجع الساحلي الفخم الواقع في بوليا (جنوب شرق إيطاليا) والذي سيستضيف من الخميس وحتى السبت قادة دول المجموعة السبع وآخرين من حول العالم.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني اتفاقية أمنية بين بلديهما يوم الخميس عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة السبع بهدف إرسال إشارة إلى روسيا حول عزم واشنطن على استمرار دعم كييف، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق في الوقت الذي يتوجه فيه بايدن إلى قمة السبع وسط ضرورة تحقيق انجازات ملحة، بما في ذلك تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا في الحرب..

وسيستغل بايدن ونظراؤه من كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان القمة لمناقشة التحديات المتعلقة بانتشار الذكاء الاصطناعي، والهجرة، والقوة العسكرية لروسيا، والقوة الاقتصادية للصين، من بين قضايا أخرى.

وينضم البابا فرانسيس وزيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القمة في منتجع بورغو إغنازيا في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا.

وستعقد القمة، التي تفتتح يوم الخميس، بعدما حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أنحاء اوروبا مكاسب مفاجئة في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي انتهت للتو.