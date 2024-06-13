العالم اليوم - فيديو.. حريق هائل في مصفاة نفط بأربيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 02:18 صباحاً - اندلع حريق هائل، ليل الأربعاء الخميس، في مصفاة نفطية ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وامتدت ألسنة اللهب الناتجة عن الحريق إلى صهاريج محروقات أخرى، ما أدى إلى وقوع ضحايا، وفق وسائل إعلام محلية.

ووفق المصادر، فقد أدى الحريق إلى انفجار عدة صهاريج نتيجة وصول ألسنة اللهب إليها جراء الحريق الذي اندلع في مصفاة.

وأفادت وسائل علام محلية بأن الحريق اندلع في مستودعات للنفط الخام والجير السائل، وأن 6 فرق من الدفاع المدني تحاول احتواء ألسنة اللهب ومنع توسع حريق مصفاة أربيل.