نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يقصف مناطق عسكرية لـ "حزب الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الطيران قصف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة "عيتا الشعب" جنوبي لبنان.

جاء هذا الإعلان وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الهجمات الصاروخية

في فجر اليوم، أطلق حزب الله اللبناني رشقة صاروخية كبرى نحو عدد من الأهداف العسكرية والمدنية شمال إسرائيل، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.

الانتقادات الداخلية

مساء أمس الأربعاء، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، بدعوى عدم الرد على صواريخ حزب الله اللبناني.

نشر بن غفير تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أنه "لا يمكن معالجة مئات الصواريخ، التي يطلقها حزب الله اللبناني، على شمال البلاد عن طريق عمليات جراحية".

مطالب الوزير

طالب الوزير الإسرائيلي نتنياهو بعدم الاختباء وراء كل من بيني جانتس وغادي آيزنكوت، عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي (الكابينيت) على قطاع غزة، اللذين أعلنا استقالتهما من منصبهما قبل يومين.