نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات بإدارة وتشغيل الموانئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ: سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.

حضر التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وسعادة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

ووقع العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والسيد أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.