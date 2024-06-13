نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيحات حول موعد وزيادة رواتب يونيو 2024 في الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الفترة الحالية، يشغل السؤال عن موعد صرف الرواتب في الأردن لعام 2024 الكثير من الأشخاص، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بعد انتشار شائعات حول تقديم هذا الموعد، التي نفتها الحكومة بشدة.

تفاصيل الموضوع



تم تداول شائعات حول تقديم موعد صرف رواتب الموظفين في القطاع المدني والعسكري لشهر يونيو 2024، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

ومع ذلك، نفت الحكومة الأردنية هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدة أن الرواتب ستصرف في موعدها المحدد دون أي تغيير.

تواريخ صرف الرواتب



- يتم صرف مرتبات المتقاعدين في الأردن في اليوم 25 من كل شهر ميلادي.

- بينما يتم صرف مرتبات الموظفين في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، مع مراعاة تأخير أو تقديم الصرف في حالة مصادفة يوم الصرف مع عطلة رسمية.

استعلام عن الرواتب



للاستفسار عن رواتب شهر يونيو، يمكن لجميع الموظفين في الأردن استخدام خدمة الاستعلام عبر موقع وزارة المالية الأردنية، حيث يتم تقديم التفاصيل بعد إدخال البيانات المطلوبة والضغط على زر البحث.

توضيحات حول زيادة الرواتب



وزارة المالية الأردنية أكدت أيضًا عدم وجود أي زيادة على رواتب شهر يونيو بسبب قرب عيد الأضحى المبارك، مشددة على أن الراتب المعلن عنه لهذا الشهر هو نفس الذي تم صرفه في الشهر السابق.

في حالة وجود زيادة مقررة، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر صفحاتها الرسمية.