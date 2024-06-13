العالم اليوم - أمير الكويت يأمر بتعويض أسر ضحايا حريق "المنقف"

انتم الان تتابعون خبر أمير الكويت يأمر بتعويض أسر ضحايا حريق "المنقف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 02:22 مساءً - أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، الخميس، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أمر بصرف مبالغ لأسر المتوفين في حادث حريق عمارة المنقف.

وأضاف اليوسف الصباح أن أمير الكويت قد أمر بتجهيز طائرات عسكرية لنقل الجثامين لبلدانه.

وصرح الوزير الداخلية الذي كان يقود حملة تفتيشية على العقارات المخالفة بصحبة عدد من مسؤولي اجهزة حكومية مختلفة، بأن وزيرة الأشغال الكويتية قد وعدت بإنجاز تشريع جديد يجيز للأجهزة الحكومية إزالة المخالفات فورا دون إنذار .

وأكد الوزير الكويتي بأنه تم قطع التيار الكهربائي عن عقارات مخالفة.

وكان حريق قد اندلع في مبنى يسكن فيه عمال في مدينة المنقف جنوبي الكويت في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.

وقد تمكنت الأجهزة الحكومية من التعرف على هويات 48 شخص توفوا في الحريق من بينهم 45 من الجنسية الهندية و 3 من الجنسية الفلبينية ويجري استكمال التعرف على شخص آخر من المتوفين.

وجه أمير الكويت، المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا.