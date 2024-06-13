العالم اليوم - أرامكو ونيكست ديكيد توقعان اتفاق إمداد بالغاز الطبيعي المسال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 02:22 مساءً - وقعت شركة نيكست ديكيد الأميركية المزودة للغاز الطبيعي المسال اتفاقا غير ملزم الخميس مع أرامكو للإمداد بنحو 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 20 عاما.

وقالت أرامكو في بيان أن شركات تابعة للشركتين "وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاما لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في ميناء براونزفيل في تكساس بالولايات المتحدة".

وأضافت أرامكو ونيكست ديكيد إنهما تجريان حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة ستخضع عند إتمامها "لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة" وهو ما قالت نيكست ديكيد إنه متوقع في النصف الثاني من 2024.

يذكر أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كانت قد أعلنت في مايو أنها استحوذت على حصة في المرحلة الأولى من مشروع "ريو غراندي"لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يتضمن الوحدات الثلاث الأولى ووافقت على اتفاق إمداد لمدة 20 عاما من الوحدة الرابعة.