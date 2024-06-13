العالم اليوم - اشترى أوراقا قديمة بدولار.. فعثر على وثائق سرية عسكرية

انتم الان تتابعون خبر اشترى أوراقا قديمة بدولار.. فعثر على وثائق سرية عسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 04:21 مساءً - كشفت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الخميس، أن أحد المولعين بالتاريخ العسكري عثر على مجموعة من الوثائق السرية المتعلقة بالجيش الصيني في كومة من الأوراق القديمة اشتراها بأقل من دولار واحد.

وقام الرجل بإبلاغ الوحدات الأمنية بأمر الوثائق السرية بعدما أدرك طبيعتها الحساسة، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

ولم تذكر التقارير ما هي الوثائق أو ما إذا كان قد تم القبض على أي شخص، واكتفت بالقول إنه تم استجواب شخصين يعملان في تجارة الكتب والمجلات المستعملة.

وبحسب التقارير، فإن المشتري، الذي تم تحديد هويته فقط على أنه متقاعد ولقبه تشانغ، هو من المولعين بالتاريخ العسكري وسرعان ما أدرك أن الوثائق تحتوي على معلومات مختومة على أنها سرية.

وغالبا ما تجعل أجهزة أمن الدولة في الصين والنظام الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي من الصعب معرفة ما يعتبر سرا من أسرار الدولة.

وكانت أجهزة أمن الدولة أخضعت شركات الاستشارات الصينية والأجنبية العاملة في البلاد للتحقيق لحيازتها معلومات حول الاقتصاد، وهي معلومات تعتبر في بلدان أخرى جزءا من السجل العام.