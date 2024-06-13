نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37232 شخصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37232 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و105 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"

وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37232 شهيدا و85037 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 251 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.