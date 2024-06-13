أحمد جودة - القاهرة - تصاعد الصراع بين الاحتلال وحزب الله..طيران إسرائيل يقصف مناطق عسكرية لـ«حزب الله» (فيديو)

تصاعد الصراع بين الاحتلال وحزب الله..طيران إسرائيل يقصف مناطق عسكرية لـ«حزب الله» (فيديو).. تشهد منطقة الشرق الأوسط توترات متزايدة عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت بين إسرائيل وحزب الله. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن قيام سلاح الطيران بقصف مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وذلك ردًا على هجمات صاروخية استهدفت شمال إسرائيل.

الرد الإسرائيلي على هجمات حزب الله

في الساعات الأولى من صباح اليوم، أطلق حزب الله رشقات صاروخية نحو أهداف في شمال إسرائيل، مما أثار ردود فعل متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالتقاعس عن الرد الفعال على هجمات حزب الله.

الجدل السياسي في إسرائيل

أثارت هذه الهجمات جدلًا سياسيًا في إسرائيل، حيث نشر بن غفير تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مشيرًا إلى أن الرد على الهجمات الصاروخية يجب أن يكون أكثر حزمًا وليس مجرد "عمليات جراحية". كما طالب نتنياهو بعدم الاختباء وراء استقالات أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس وغادي آيزنكوت، اللذين تنحيا عن منصبيهما مؤخرًا.