نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة "Focus": أكثر من نصف الألمان لا يثقون في قدرة نظام كييف على "الانتصار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت صحيفة "Focus" إلى أن أكثر من نصف الألمان لا يثقون بإمكانية انتصار أوكرانيا في الصراع الدائر مع روسيا

واستندت الصحيفة لبيانات جمعها المعهد الألماني لعلوم الاجتماع "INSA"

وتشير الصحيفة إلى أن "أكثر من نصف المشاركين (51 بالمائة) يعتقدون أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الحرب".

وتظهر نتائج الدراسة أن أكثر من 20% فقط من المواطنين الألمان المشاركين في الاستطلاع يؤمنون بانتصار أوكرانيا. بينما وجد 26% من المستطلعة أراؤهم صعوبة في الإجابة.

وأفيد في وقت سابق، بأن أكثر من نصف المواطنين الفنلنديين يؤيدون إرسال قوات من الدول الأوروبية إلى أراضي أوكرانيا. حيث يوافق 52% من الناخبين على ضرورة إرسال دول الاتحاد الأوروبي قوات لدعم أوكرانيا في حال خسارتها.