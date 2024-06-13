نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمرًا بتغريم المجر 200 مليون يورو (216 مليون دولار)، بالإضافة إلى مليون يورو يوميًا، لعدم تطبيقها لأحكام سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.

ويعد قرار القضاة في لوكسمبورغ الأحدث، ضمن سلسلة من التوبيخ للمجر، التي غالبًا ما تتعرض حكومتها القومية اليمينية للانتقاد من جانب المفوضية الأوروبية، بسبب سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة.

وكانت المحكمة قد أعلنت في أحكام سابقة، أن هناك أجزاء كبيرة من نظام اللجوء المجري غير قانونية. ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في ديسمبر (كانون الأول) 2020، يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية، وإعادة مواطني الدول الثالثة.

ووفقًا لبيان المحكمة، اليوم الخميس، فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم "يمثل خرقًا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن "بودابست تتهرب عن عمد من تطبيق السياسة الأوروبية المشتركة المتعلقة بالحماية الدولية".

وقال القضاة إن "المجر لم تتخذ إجراءات ضرورية للانصياع لحكم عام 2020، فيما يتعلق بالانصياع لإجراءات الحماية الدولية وحق المتقدمين بالحصول على الحماية الدولية، للبقاء في المجر انتظارًا لصدور قرار نهائي بشأن طعنهم ضد رفض طلبهم، وإبعاد مواطني الدول الثالثة، الذين يقيمون بصورة غير قانونية".

يشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي يتم تغريمها خلال الأعوام الماضية. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمرت بولندا عام 2021، بدفع مليون يورو بسبب إخفاقها في تطبيق أحكام قضائية متعلقة،بنظامها القضائي. وتم خفض مبلغ الغرامة للنصف لاحقًا.