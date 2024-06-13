نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعود إلى واشنطن لكسب تأييد الجمهوريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود دونالد ترامب إلى واشنطن، اليوم الخميس، لحشد تأييد النواب الجمهوريين ودوائر المال والأعمال، بعد إدانته الجنائية غير المسبوقة في إطار محاكمته في نيويورك، المرتبطة بدفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

وسيعقد الرئيس السابق المرشح للرئاسة في مواجهة جو بايدن في نوفمبر المقبل، جلسات منفصلة مغلقة مع أعضاء مجلس النواب في ناد خاص قرب الكابيتول، ومع أعضاء مجلس الشيوخ في مقار حملاتهم القريبة، كما أنه سيخاطب الرؤساء التنفيذيين لعشرات الشركات.

وقال متحدث باسم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن "رئيس المجلس وقيادة الحزب الجمهوري فيه، يتطلعون إلى استضافة الرئيس ترامب، اليوم الخميس، لمناقشة الغالبية الجمهورية المتزايدة في مجلس النواب وأجندة 2025 التشريعية".

وسيكون الاجتماع الأول الذي يعقده ترامب مع نواب في كابيتول هيل، منذ غادر البيت الأبيض في عام 2021، ويأتي في إطار أول زيارة له إلى واشنطن منذ أدين في نيويورك في مايو الماضي، بجميع التهم الجنائية الـ34 المرتبطة بتزوير سجلات تجارية.

والتف الحزب حول مرشحه منذ صدور الإدانات، إذ انتقد الكثير من النواب نظامًا قضائيًا اتّهموه بالانحياز ضد المحافظين.

ويواجه الجمهوريون في مجلس النواب معركة صعبة للاحتفاظ بسيطرتهم عليه في انتخابات نوفمبر المقبل، التي يتوقع أن تكون نتائجها متقاربة، سواء بالنسبة للاقتراع الرئاسي أو انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

ولكن الوضع قد يكون أفضل بالنسبة للجمهوريين في مجلس الشيوخ، حيث يبدو أنهم واثقون من قدرتهم على تغيير الوضع في المجلس، حيث يحتلون الآن 49 مقعدًا في مقابل 51 للديموقراطيين.

وما زال على 5 أعضاء وسطيين في مجلس الشيوخ تأكيد حضورهم اليوم الخميس، رغم أن زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل الذي لم يتحدث إلى ترامب، منذ وجه إليه الاتهام من مجلس الشيوخ على خلفية هجوم 2021 على الكابيتول، أكد بأنه سيكون حاضرًا.