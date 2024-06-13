نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين يشيد بكوريا الشمالية قبيل زيارة لبوتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الكرملين الخميس بالعلاقات مع كوريا الشمالية وسط أنباء عن زيارة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيونغ يانغ التي يقول الغرب إنها تزود موسكو أسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

وتعد موسكو منذ أشهر بزيارة لبوتين إلى الدولة المنعزلة بعد استضافة الرئيس الروسي نظيره كيم جونغ أون في أقصى الشرق الروسي في سبتمبر.

والأربعاء، أشاد الزعيم الكوري الشمالي بعلاقات بلاده مع روسيا قائلًا إن البلدين "رفيقا سلاح لا يُقهران".

وتوقّع مسؤولون كوريون جنوبيون أن تتم زيارة بوتين في الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الخميس "لدينا الحق في تطوير علاقات جيدة مع جيراننا، ويجب ألا يثير ذلك قلق أحد".

وتتشارك روسيا وكوريا الشمالية حدودًا برية صغيرة.

وأضاف بيسكوف أن كوريا الشمالية "دولة صديقة لنا ونعمل معها على تطوير العلاقات الثنائية. سنقوم بذلك بشكل أكبر، وإمكانات التنمية في علاقاتنا عميقة جدًا".

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوكرانيا إن كوريا الشمالية تزوّد روسيا أسلحة في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.

من جهتها، أعلنت سيول الخميس أنها "تراقب من كثب" الاستعدادات للزيارة.

ولم تؤكد موسكو ولا بيونغ يانغ موعد الزيارة.