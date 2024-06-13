العالم اليوم - الطاقة الذرية: إيران تركب المزيد من "أجهزة الطرد" في فوردو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 08:18 مساءً - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير اطلعت عليه رويترز أن إيران أسرعت بتركيب مجموعتين أخريين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في التقرير إن طهران بدأت العمل على المزيد بينما تخطط أيضا لتركيب مجموعات أخرى في محطتها تحت الأرض في نطنز.

وجاء في التقرير السري الذي أرسلته وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء اليوم الخميس، أنه "في التاسع والعاشر من يونيو ...أبلغت إيران الوكالة بأنها ستركب ثماني مجموعات يحتوي كل منها على174 جهاز طرد مركزي آي.آر-6 خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة في الوحدة الأولى من محطة فوردو لتخصيب الوقود".

وقال التقرير "في 11 يونيو 2024، تحققت الوكالة في محطةفوردو لتخصيب الوقود من أن إيران أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزيآي.آر-6 في سلسلتين في الوحدة الأولى.

وكان تركيب هذا النوع من الأجهزة جاريا في أربع سلاسل أخرى"، في إشارة إلى أحد أكثر نماذج أجهزة الطرد المركزي تطورا في إيران.