نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تفرج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل عزيز دويك، بعد أكثر من 8 أشهر من الاعتقال.

وقالت مصادر فلسطينية، إن إسرائيل أفرجت عن دويك، عبر أحد الحواجز الامنية في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وظهر دويك، وقد بدت عليه علامات التعب والإرهاق، وبدا جسده نحيلًا.

وكان دويك (75 عامًا)، أكد أن "الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون ظروفًا بالغة الصعوبة والتعقيد، في ظل تعاظم الانتهاكات بحقهم من قبل إدارة السجون"، حسب وكالة "معًا" الفلسطينية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، دويك في17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أيام من الهجوم الواسع الذي شنته حماس على مناطق غلاف قطاع غزة، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.