نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون: لا خطط لسحب أنظمة "باتريوت" من بولندا وإرسالها لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه ليس لدى إدارة واشنطن الآن ما تعلنه بشأن نقل أنظمة باتريوت إضافية لكييف، مضيفا أن بلاده لا تنوي نقلها من بولندا وإضعاف قدرة واسو الدفاعية.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عُقد في أعقاب اجتماع دوري لمجموعة غربية تنسق عمليات تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا: "ليس لدي ما أعلنه اليوم عن بطاريات باتريوت، ولكن يمكنني أن أخبركم أنني أواصل العمل على هذا الأمر وأنا على اتصال دائم مع زملائي الأوكرانيين، وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصولهم على الوسائل اللازمة لتسليمها في أقرب وقت ممكن".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة نقل أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا من دول أخرى، قال أوستن: "لقد رأيت بعض التقارير في وسائل الإعلام، وأنا أقول أنه لن يكون هناك أي تغيير في تغطية بولندا بأنظمتنا (أنظمة باتريوت).. لا توجد تغييرات في تغطية باتريوت هناك".

وكان رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا قد أكد أن وارسو لا تعتزم نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات إلى كييف.

وفي أبريل أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استحالة نقل أنظمة "باتريوت" الخاصة بها إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق رفض المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي تأكيد صحة المعلومات التي تحدثت عن استعداد واشنطن لنقل أنظمة إضافية من صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا.

ويطالب فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتقديم منظومات باتريوت إضافية لقواته التي تشتكي باستمرار في الفترة ألأخيرة من نقص في الذخيرة وخاصة في أنظمة الدفاع الجوي.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تدمير منظومات باتريوت الموجودة لدى الجيش الأوكراني.