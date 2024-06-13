العالم اليوم - بايدن وزيلينسكي يوقعان اتفاقية أمنية لـ10 سنوات.. أهم البنود

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 يونيو 2024 11:18 مساءً - وقع الرئيسان الأميركي جو بايدن والأوكراني فلودومير زيلينسكي، اتفاقية أمنية لمدة 10 سنوات، تهدف إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني زيلنسكي: "ينص الاتفاق بوضوح على أن أميركا تدعم جهود أوكرانيا لتحقيق النصر في الحرب مع روسيا".

وأضاف: " تتضمن الاتفاقية أحكاما تتعلق بأنظمة الدفاع المتقدمة مثل باتريوت وأسراب الطائرات المقاتلة بما في ذلك طائرات إف-16".

نستعرض أبرز بنود الاتفاق الأميركي-الأوكراني:

في حالة وقوع هجوم مسلح أو التهديد بمثل هجوم روسيا على أوكرانيا، سيجتمع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وأوكرانيا في غضون 24 ساعة للتشاور بشأن الرد وتحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية التي تحتاجها أوكرانيا.

تعتزم الولايات المتحدة أيضا، وفقا للوثيقة الموقعة، تقديم دعم مادي طويل الأمد لأوكرانيا.

تقديم التدريب والاستشارات والاستدامة والاستخبارات والأمن والدفاع الصناعي والمؤسسي وأنواع أخرى من الدعم لتطوير قوات الأمن والدفاع الأوكرانية القادرة على الدفاع عن أوكرانيا ذات السيادة والمستقلة والديمقراطية، وردع أي عدوان في المستقبل.

قدرات القوة المستقبلية لأوكرانيا في ظل الاتفاقية:

تلتزم الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا في تطوير قوة حديثة قادرة على التوافق مع قوات حلف الناتو ويمكنها بشكل موثوق ردع والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان مستقبلي إذا لزم الأمر. من المتوقع أن تعتمد القوة المستقبلية لأوكرانيا على معدات حديثة وتقليدية. لدعم استدامة القوات الأمنية والدفاعية لأوكرانيا، ينوي الطرفان توحيد المعدات عبر جميع تشكيلاتها.

وتعتزم الولايات المتحدة دعم القوة العسكرية الأوكرانية وتطوير وتحويل قدراتها العسكرية عبر جميع وظائف القتال من خلال تزويدها بالأسلحة والمعدات والتدريب والمساعدات الأخرى، بالتنسيق مع الشركاء، في المجالات التالية:

• الدفاع الجوي والصاروخي: بناءً على مجموعة القدرات الدفاعية الجوية التي قدمتها الولايات المتحدة حتى الآن، بما في ذلك نظام باتريوت، تلتزم الولايات المتحدة بدعم تطوير أوكرانيا لنظام دفاع جوي وصاروخي متكامل متعدد الطبقات. يعتزم الطرفان اتخاذ خطوات إضافية للانتقال إلى هيكل دفاع جوي حديث لأوكرانيا بمرور الوقت، مع الرادارات والمُعترضات والمعدات الداعمة عبر نطاق القدرات من التكتيكية إلى الاستراتيجية.

• الأسلحة النارية: تلتزم الولايات المتحدة بدعم تطوير أوكرانيا لقدرات الأسلحة المشتركة، بما في ذلك الحصول على أنظمة أرضية، وذخائر، وقدرات استهداف لاستخدام الأسلحة النارية غير المباشرة وبعيدة المدى، وكذلك الأنظمة الجوية غير المأهولة. يعتزم الطرفان السعي للحصول على مخزون من الذخائر لاستخدام أوكرانيا بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، مع تطوير قدرات إنتاج الذخائر المحلية في أوكرانيا.

• المناورة البرية: تلتزم الولايات المتحدة بدعم تطوير أوكرانيا لعقيدة الحركة والمناورة والقدرات، بما في ذلك الحفاظ على القدرات المدرعة والميكانيكية والمتحركة التقليدية، والعمل مع الحلفاء والشركاء لدعم الحصول على منصات حديثة لدعم متطلبات قوة المناورة الأوكرانية.

• القدرات الجوية: تلتزم الولايات المتحدة بالتنسيق مع أوكرانيا، والعمل أساسًا من خلال ائتلاف حليف، على تحديث سلاح الجو الأوكراني، بما في ذلك العمل نحو الحصول على أسراب من الطائرات المقاتلة الحديثة، والدعم المستمر، والتسليح، والتدريب المرتبط لدعم قدرات الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطائرات متعددة المهام من طراز F-16)، وكذلك قدرات المجال الجوي الأخرى مثل النقل والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة).

• القدرات البحرية: تلتزم الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، بدعم تحسين قدرة أوكرانيا على الدفاع عن مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن الإقليمي في البحر الأسود من خلال قدرات قد تشمل أنظمة الدفاع الساحلي، والوعي بالمجال البحري، والأنظمة غير المأهولة، والسفن السطحية، بما في ذلك قوارب الدورية والنهرية، والقوة البحرية، وإجراءات مكافحة الألغام البحرية، والأسلحة الأخرى التي ستساعد في تعزيز الأمن البحري في البحرين الأسود وأزوف، ومساعدة أوكرانيا على ممارسة السيادة على مياهها الإقليمية وحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

• الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية: تلتزم الولايات المتحدة بدعم قدرة أوكرانيا على تعزيز الأمن السيبراني وحماية مواردها من البنية التحتية الحيوية ومعلومات الحكومة، بما في ذلك تعزيز دفاعاتها السيبرانية ضد الأنشطة السيبرانية الضارة من قبل روسيا ودول ومجموعات غير حكومية أخرى. يلتزم الطرفان بالعمل معًا لتحسين قدرة أوكرانيا على اكتشاف ومعالجة التطفلات من الجهات الضارة، بما في ذلك من خلال المساعدة التقنية من الولايات المتحدة. تعتزم الولايات المتحدة مساعدة أوكرانيا على تحسين مرونة بنيتها التحتية الحيوية، خاصة مرافق الطاقة، ضد الضربات الجوية، ودعم استعادة البنية التحتية المدمرة بسرعة، بما في ذلك توفير المساعدة المادية والفنية.

• القيادة والسيطرة: تلتزم الولايات المتحدة بدعم تطوير أوكرانيا لقدرات القيادة والسيطرة من خلال الدعم المادي وغير المادي. يعترف الطرفان بأن دمج أنظمة الاتصالات، والعقائد، والتنظيم المتوافق مع الناتو ضروري لتحسين الاستشعار، والتحذير المبكر، وتخصيص الموارد في الوقت المناسب لعمليات القتال الأوكرانية.

• الصيانة: تلتزم الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، بدعم قدرة أوكرانيا على الحفاظ على قواتها ودعمها بشكل مستقل على المدى الطويل، مما يزيد من حرية عملياتها. قد تشمل هذه الجهود دعم الخدمات اللوجستية، وخدمات الأفراد، ودعم الخدمات الصحية، بما يتماشى مع نماذج توليد القوة الغربية.

وقبل أسبوعين، منحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "سرا" أوكرانيا، الإذن بضرب الداخل الروسي باستخدام الأسلحة الأميركية، في تطور جديد في النزاع الروسي الأوكراني، وفق موقع بوليتيكو الأميركي.