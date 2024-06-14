العالم اليوم - جماعة الحوثي تستهدف 3 سفن في البحر الأحمر وبحر العرب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 12:24 صباحاً - أعلن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، يوم الخميس، أنها استهدفت 3 سفن في البحر الأحمر وبحر العرب.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت السفينة (فيربينا) في بحر العرب والسفينة (سي غارديان) والسفينة (أثينا) في البحر الأحمر.

وأضاف أن الهجوم على السفن الثلاث تم بعدد من الصواريخ البحرية والبالستيةِ والطائرات المسيرة.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن استهدافها السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بسبب ما قالت إنه "انتهاك لقرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم الحوثيين إن العملية “أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق".

كما أعلن عن تنفيذ جماعة الحوثي عمليتين عسكريتين مع فصائل عراقية أصابت خلالهما هدفين في أسدود حيفا بإسرائيل.