العالم اليوم - دمار هائل.. استهداف اسرائيلي لمبنى في جناتا بجنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 12:24 صباحاً - شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على مبنى ما بين بلدتي جناتا وديرقانون النهر جنوبي لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الغارة الإسرائيلية استهدف مبنى من طابقين في جناتا قضاء صور. وأشارت المعلومات الأولية إلى سقوط 9 إصابات على الأقل وسط المدنيين جراء الهجوم الذي ألحق دمارا كبيرا في المبنى. وأفاد وسائل إعلام محلية بنقل المصابين في قصف جناتا إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.

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