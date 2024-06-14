العالم اليوم - إصابة بحار بجروح خطيرة في "هجوم حوثي" على سفينة شحن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 01:21 صباحاً - أصيب بحار بجروح خطرة في هجوم صاروخي شنّه الحوثيون المدعومون من إيران على سفينة شحن في خليج عدن الخميس، بحسب ما أعلن الجيش الأميركي.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنّ السفينة التجارية التي ترفع علم بالاو أبلغت عن وقوع "أضرار وحريق على متنها. يواصل الطاقم مكافحة النيران. لقد أصيب أحد البحارة بجروح خطرة".

وأضافت (سنتكوم) أنّ القوات الأميركية أخلت الجريح إلى سفينة أخرى لتلقّي العلاج.

وحذّرت القيادة العسكرية الأميركية في بيانها من أنّ "هذا السلوك المتهوّر للحوثيين، المدعومين من إيران، يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرّض للخطر حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأتى بيان الجيش الأميركي بعيد إعلان وكالة بريطانية للأمن البحري أنّ حريقاً اندلع على متن سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن.

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها البحرية البريطانية، إن السفينة أصيبت "بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها".

ووفقاً لشركة "أمبري" الأمنية فقد أصيبت السفينة بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، جنوب اليمن.

وقالت "أمبري" في بيان "ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيداً تماماً من السفينة المتضررة ووقف تحركات طاقمها"، مضيفة أن "السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين".

وفي هجوم منفصل، أوردت وكالة "يو كاي أم تي أو" أن انفجارا وقع قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر، على بعد حوالي 80 ميلا بحريا شمال غرب ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، من دون تسجيل أضرار او إصابات.

والخميس، أعلن الحوثيون أنّهم هاجموا ثلاث سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك السفينة "فيربينا" وذلك "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ، ورداً على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

ومنذ نوفمبر يشنّ الحوثيون هجمات متكررة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

والأربعاء، أصيبت السفينة التجارية "توتور" التي تملكها شركة يونانية بأضرار أثناء إبحارها في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، في هجوم تبنّاه الحوثيون، وأسفر وفق الجيش الأميركي عن تسرب مياه خطير على متن السفينة.

ويقول الحوثيون إنّهم ينفّذون هذه الهجمات تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشنّ إسرائيل حرباً ضدّ حركة حماس بعد هجوم الأخيرة على أراضيها في السابع من أكتوبر.