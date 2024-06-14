العالم اليوم - تصعيد أميركي جديد ضد إيران بشأن التعاون مع وكالة الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 03:24 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، إن واشنطن وحلفاءها مستعدون للمضي في زيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق أن إيران قامت بسرعة بتركيبأجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو"، وبدأت في تركيب أجهزة أخرى.

وأوضحت الوكالة أن طهران سرعت برنامجها النووي بشكل كبير ولديها الآن ما يكفي لصنع عدة قنابل ذرية.

جاء في التقرير السري الذي أرسلته وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء يوم الخميس، أنه "في التاسع والعاشر من يونيو (...) أبلغت إيران الوكالة بأنها ستركب ثماني مجموعات يحتوي كل منها على174 جهاز طرد مركزي آي.آر-6 خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة في الوحدة الأولى من محطة فوردو لتخصيب الوقود".

وقالت الخارجية الأميركية إن التقرير يظهر أن إيران تهدف إلى مواصلة توسيع برنامجها النووي "بطرق ليس لها غرض سلمي يمكن تصديقه".