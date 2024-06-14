العالم اليوم - تونس.. 473 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمشروعات الطاقة

انتم الان تتابعون خبر تونس.. 473 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمشروعات الطاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 12:24 مساءً - قالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، الخميس، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستراتيجية لدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة بقيمة 472.6 مليون يورو.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تخصيص 472.6 مليون يورو، منها 334.6 مليون يورو في شكل منح من الاتحاد الأوروبي، لدعم مشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس" الذي يهدف إلى تحسين أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي في شمال أفريقيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة ثابت شيبوب أن هذا المشروع "سيساهم في تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين تونس وإيطاليا على نطاق أوسع وتحقيق التكامل بين أسواق الكهرباء في شمال أفريقيا وأوروبا".

وأشارت إلى أهمية هذه الاتفاقية الرامية إلى تعزيز علاقة تونس مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات خاصة فيما يتعلق بتطوير برامج تحول الطاقة.

ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو قوله إن مشروع الربط الكهربائي من شأنه أن يضمن استقرار شبكة الكهرباء على ضفتي البحر المتوسط وتصدير الكهرباء عند الإمكان.