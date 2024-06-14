العالم اليوم - فيديو.. موقف محرج يتعرض له سوناك "الشغوف" مع ميلوني

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. موقف محرج يتعرض له سوناك "الشغوف" مع ميلوني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 01:21 مساءً - تعرض رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، لموقف "محرج" من قبل رئيسة وزراء إيطاليا، بعد فيديو انتشر خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا.

وخلال وصوله للقمة، أقدم سوناك على تحية رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني "بحرارة"، لكن اللحظات التي تلت قبلة التحية، كانت "محرجة"، وفقا لناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر سوناك مقبلا بجسده نحو ميلوني، التي تراجعت للخلف في أكثر من مرة، وهو ما أشار إلى "حالة رفض" استنادا للغة جسد زعيمة اليمين في إيطاليا.

ووصفت صحيفة "غارديان" الموقف بالمحرج بالنسبة لسوناك، الذي تعرض "لرفض ظاهري" من ميلوني، حليفته المقربة في أوروبا.

وسخر ناشطون من سوناك على منصة إكس: "سوناك يبدو وكأنه توجه لقبلة إضافية ولكن ميلوني ابتعدت.. هناك طاقة رفض قوية في اللقطة".

وكتب آخر: "موقف محرج جدا. ميلوني ترفض قبلة سوناك".

وعلق كثيرون حول رغبة سوناك بتقبيل ميلوني، بينما الأخيرة رفضت.

ومن جهة أخرى، يتوقع التوصل إلى الاتفاق عندما يعقد قادة الدول، وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.