العالم اليوم - المدينة المنورة.. وجهة مفضلة لقضاء عطلة عيد الأضحى

انتم الان تتابعون خبر المدينة المنورة.. وجهة مفضلة لقضاء عطلة عيد الأضحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 02:18 مساءً - ودعت المدينة المنورة ضيوف الرحمن المغادرين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، فيما استقبلت أعدادا كبيرة من زوار الداخل من المواطنين والمقيمين.

ويحرص عدد من المواطنين والمقيمين على قضاء ما تبقى من إجازة عيد الأضحى في رحاب المدينة المنورة أو كما تلقب بـ"طيبة الطيبة".

وتمثل زيارة المدينة والمسجد النبوي خلال هذه الأيام فرصة وغنيمة لزوار الداخل بشكل عام نظرا لحرية الحركة وسهولة التنقل فيها وبين مساجدها ومواقعها التاريخية لخلوها من الزحام ولينعموا وذويهم بروحانية المسجد وروضته.

ويفضل الزوار على الإقامة في الفنادق والبيوت السكنية المجاورة والقريبة من المسجد النبوي أملا في قضاء جل وقتهم في تأدية الصلوات فيه والانشغال بالطاعات، كذلك صيام يوم عرفة والإفطار مع جموع المصلين.

وتشهد المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي حركة ملحوظة من قبل الزائرين، لما تضمه من أسواق تجارية ومطاعم متنوعة، حيث انتظمت الحركة المرورية بانسيابية تامة، في ظل تواجد رجال الأمن ومختلف الفرق للجهات الخدمية الأخرى.