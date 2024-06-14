نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاكم إقليم دارفور أركو مناوي يعلن مقتل قائد متحركات الدعم السريع بالفاشر علي يعقوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم إقليم دارفور أركو مناوي، مقتل قائد متحركات الدعم السريع بالفاشر علي يعقوب، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مصادرها.

وتدور حرب في السودان منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأسفرت هذه الحرب عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألفًا في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

ولا تزال حصيلة الحرب غير واضحة، تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى 150 ألفا وفقا للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.

كما دفعت الحرب نحو مليونين ونصف مليون شخص إلى الفرار إلى الدول المجاورة.