العالم اليوم - جيش السودان: مقتل قائد قوات الدعم السريع في معركة "الفاشر"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 يونيو 2024 03:24 مساءً - قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إنه قتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع خلال معركة في الفاشر.

ونقلت مصادرنا عن حاكم إقليم دارفور أركو مناوي، الجمعة، إعلانه مقتل قائد متحركات الدعم السريع بالفاشر علي يعقوب جبريل.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن جبريل كان خاضعا لعقوبات أميركية.

وجاء في بيان للجيش السوداني، أنه أحبط هجوما للدعم السريع على مدينة الفاشر، مشيرا إلى أن الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد.

وقال البيان أن الدعم السريع شنت صباح اليوم هجوما على الفاشر، وأن القوات المسلحة والقوة المشتركة أحبطت "الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم المجرم علي يعقوب الذي لقي مصرعه في محاولة الهجوم الفاشلة".

وأضاف البيان أن الجيش دمر صادر عشرات العربات القتالية من قوات الدعم السريع.

ولم يصدر تعليق بعد عن قوات الدعم السريع.